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Общество

Когда завершится ремонт путей на трамвайном маршруте №8 в Нижнем Новгороде

23 апреля 2025 08:00  [1] Общество
Названы сроки завершения ремонта путей на маршруте трамвая №8 в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

Ремонт путей на маршруте трамвая №8 планируется завершить до конца третьего квартала текущего года. Об этом сообщили представители "Центра развития транспортных систем" региона сообщили в соцсети в ответ на жалобу нижегородки.

Она написала, что в поселке Стригино всю весну не ведутся ни какие ремонтные работы. "Горы земли с мусором и старые рельсы с прошлого года украшают пути. Когда же отремонтируют эти самые пути, что на объекте не ведется никаких работ", - поинтересовалась она. 

Ранее сообщалось, что проект замены трамвайных путей у Смоленской церкви в Нижнем Новгороде доработают. Также стал известен план перекладки трамвайных путей на 2025 год.  

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Теги:
Ремонтные работы Трамвай ЦРТС
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