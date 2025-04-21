Когда завершится ремонт путей на трамвайном маршруте №8 в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

Ремонт путей на маршруте трамвая №8 планируется завершить до конца третьего квартала текущего года. Об этом сообщили представители "Центра развития транспортных систем" региона сообщили в соцсети в ответ на жалобу нижегородки.

Она написала, что в поселке Стригино всю весну не ведутся ни какие ремонтные работы. "Горы земли с мусором и старые рельсы с прошлого года украшают пути. Когда же отремонтируют эти самые пути, что на объекте не ведется никаких работ", - поинтересовалась она.

Ранее сообщалось, что проект замены трамвайных путей у Смоленской церкви в Нижнем Новгороде доработают. Также стал известен план перекладки трамвайных путей на 2025 год.