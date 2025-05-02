Георгиевская лента
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 мая 2025 19:19  [67] Нижегородцам требуется 185 тысяч рублей на отпуск мечты
06 мая 2025 19:00  [81] Заслуженный спасатель рассказал, как почувствовать утечку газа и избежать взрыва
06 мая 2025 18:40  [90] Свалка на сельхозугодьях в Лысковском округе стала причиной возбуждения дела
06 мая 2025 18:20  [170] Репетиция парада станет причиной перекрытия центра Нижнего Новгорода 7 мая
06 мая 2025 18:11  [130] Лучшим водителем такси в Нижегородской области стал девушка
06 мая 2025 18:01  [106] Трамвайные пути на Бекетова начали проверять специальным вагоном
06 мая 2025 17:33  [115] Проезд в районе Стрелки и у Дворца спорта "Юность" ограничат из-за Дня Победы
06 мая 2025 17:20  [119] Поезда нижегородского метро будут ходить чаще в День Победы
06 мая 2025 17:19  [108] В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне билайн запускает проект "Держим связь"
06 мая 2025 17:14  [1337] Опубликован топ-5 самых богатых директоров школ Нижнего Новгорода
Общество

Свалка на сельхозугодьях в Лысковском округе стала причиной возбуждения дела

06 мая 2025 18:40  [90] Общество
Свалка на сельхозугодьях в Лысковском округе стала причиной возбуждению дела

В Лысковском муниципальном округе Нижегородской области выявлена незаконная свалка твёрдых коммунальных отходов, что стало основанием для возбуждения административного производства. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

По информации ведомства, трое владельцев долей земельного участка площадью более 122,6 гектара допустили захламление части территории отходами. Площадь захламлённого участка составила 0,15 гектара.

Участок изначально предназначался для ведения сельского хозяйства, однако его использование по назначению так и не началось. Кроме того, на площади около двух гектаров зафиксировано зарастание сорными растениями, а также появление кустарников и деревьев высотой свыше 1,5 метра.

Собственникам уже выданы предписания, обязывающие их устранить выявленные нарушения и привести землю в соответствие с установленными требованиями.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области пресечена попытка нелегальной перевозки живых пчел.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лысковский район Россельхознадзор Свалки
Поделиться:
Новости по теме
28 февраля 2025 16:11  [841] Администрацию Выксы оштрафовали за свалку на сельхозземлях
28 февраля 2025 12:22  [769] Под Балахной выявили незаконную свалку строительного мусора
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph