Свалка на сельхозугодьях в Лысковском округе стала причиной возбуждения дела Общество

В Лысковском муниципальном округе Нижегородской области выявлена незаконная свалка твёрдых коммунальных отходов, что стало основанием для возбуждения административного производства. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

По информации ведомства, трое владельцев долей земельного участка площадью более 122,6 гектара допустили захламление части территории отходами. Площадь захламлённого участка составила 0,15 гектара.

Участок изначально предназначался для ведения сельского хозяйства, однако его использование по назначению так и не началось. Кроме того, на площади около двух гектаров зафиксировано зарастание сорными растениями, а также появление кустарников и деревьев высотой свыше 1,5 метра.

Собственникам уже выданы предписания, обязывающие их устранить выявленные нарушения и привести землю в соответствие с установленными требованиями.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области пресечена попытка нелегальной перевозки живых пчел.