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Общество

Администрацию Выксы оштрафовали за свалку на сельхозземлях

28 февраля 2025 16:11  [118] Общество

К административной ответственности привлек Россельхознадзор администрацию Выксы за свалку на землях сельхозназначения. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства. 

Муниципалитет признали виновным по ч. 2 ст. 8.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

"Дело об административном правонарушении возбуждено Управлением Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл в декабре 2024 года в отношении собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью более 287 га, расположенного в Выксе Нижегородской области (ООО "Выксунская птицефабрика", участок № 4)", - сообщили в управлении.

Сотрудники природоохранного ведомства выявили несанкционированное складирование ТКО и строительного мусора, порубочных остатков на участке площадью 0,2 га. Он не введен в сельхозоборот и не используется в сельскохозяйственной деятельности, добавили в Россельхознадзоре.

Ранее сообщалось, что под Балахной выявили незаконную свалку строительного мусора, а также, что власти обследуют свалку химотходов на окраине Нижнего Новгорода.

 

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Теги:
Выкса Свалки Экология
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