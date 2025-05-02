План "Ковер" по-прежнему действует в нижегородском аэропорту

В нижегородском аэропорту имени Чкалова продолжают действовать ограничения на прием и выпуск самолетов. По данным пресс-службы воздушной гавани, расписание изменилось как на прибытие, так и на отправление.
Отмечается, что с пассажирами работают сотрудники аэропорта, а также представители авиаперевозчиков. Пассажиров задержанный рейсов дали еду и напитки. Некоторых поселили в гостинице.
Пассажирам с детьми напоминают о наличии в аэропорту комнаты матери и ребенка.
Также пассажиров просят уточнять статус рейса перед отправлением в аэропорт.
Напомним, ограничения в аэропорту действуют с четырех часов вечера 6 мая. Ситуация находится на контроле прокуратуры.
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