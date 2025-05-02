Прокуратура вмешалась после массовых задержек рейсов в нижегородском аэропорту Общество

Массовые задержки вылетов из нижегородского аэропорта привлекли внимание транспортной прокуратуры. Надзорное ведомство заявило, что отслеживает, как соблюдаются права пассажиров, оказавшихся в непростой ситуации.

Вечером 6 мая в расписании аэропорта произошли серьезные сбои. Сразу несколько рейсов, в том числе в Калининград, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, а также в Грузию и Турцию, были отложены. Это связано с ограничениями на полеты, введенными накануне в 16:10.

На место выехали сотрудники Нижегородской транспортной прокуратуры. В здании аэровокзала начала работу мобильная приемная, куда могут обратиться пассажиры с жалобами и вопросами.

"Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", — подчеркнули в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Ранее нижегородцев попросили уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт.