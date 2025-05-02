В Госдуме предложили ввести ежеквартальную индексацию пенсий Общество

Депутат Государственной Думы Сергей Миронов заявил, что размер пенсий в России не успевает за ростом цен и зарплат, несмотря на регулярные индексации. В беседе с телеканалом "360" он назвал это позорным положением дел и призвал к пересмотру системы начисления пенсий и их индексации.

Миронов отметил, что коэффициент замещения утраченного заработка, то есть соотношение пенсии к зарплате, постоянно снижается и сейчас составляет лишь 18%, что значительно ниже рекомендуемых 40%. Это означает, что пенсионеры получают всё меньше средств по сравнению с их трудоспособными годами.

Он также подчеркнул, что при назначении пенсий необходимо учитывать не только стаж работы и зарплаты, но и условия труда.

Депутат указал, что размер пенсий не должен быть меньше стоимости потребительской корзины, и параллельно предложил также расширить её состав. Он напомнил, что в 2019 году учёные РАН разработали обновлённый состав потребительской корзины - и на тот момент её стоимость составляла 31 тысячу рублей.

Кроме того, Миронов выступил за более частую индексацию пенсий, предлагая проводить её не раз в год, а ежеквартально. Он также отметил, что цены на продукты и лекарства для пенсионеров растут быстрее общего уровня инфляции, поэтому необходимо учитывать "инфляцию для пенсионеров" при проведении индексации.

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