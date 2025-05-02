Дворец спорта "Нагорный" планируют отремонтировать за 14,5 млн рублей Спорт

Фото: Александра Воложанина

На текущий ремонт Дворца спорта на проспекте Гагарина выделяют свыше 14,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Отмечается, что ремонтные работы проводятся в рамках подготовки к спортивному сезону 2025-2026 годов.

Подрядчику предстоит заменить внутренние двери, провести ремонт потолков и стен, модернизировать системы электроснабжения, отопления, водопровода, а также установить новую сантехнику. Согласно условиям контракта, все работы должны быть завершены не позднее 1 августа 2025 года.

Заявки принимаются до 16 мая. Победителя определят 23 мая. Заказчиком выступает государственное учреждение "Дворец спорта Нагорный".

Ранее сообщалось, что на покраску стадиона "Нижний Новгород" выделено более 105 млн рублей.