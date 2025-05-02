Георгиевская лента
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
07 мая 2025 16:00  [89] Дворец спорта "Нагорный" планируют отремонтировать за 14,5 млн рублей
07 мая 2025 14:44  [132] Экс-гендиректор ХК "Торпедо" возглавил тольяттинскую "Ладу"
07 мая 2025 14:20  [142] Нижегородская "Чайка" взяла бронзу чемпионата МХЛ
07 мая 2025 13:57  [133] Нижегородские спортсменки успели на турнир в Сочи, несмотря на сложности с вылетом
05 мая 2025 18:56  [394] Эксперты не выявили строительных недостатков на стадионе "Нижний Новгород"
04 мая 2025 21:40  [651] Нижегородская "Чайка" обыграла "Спартак" и сохранила шансы на финал МХЛ
04 мая 2025 16:33  [1241] Нижегородка взяла два золота на чемпионате Европы по бодибилдингу
04 мая 2025 13:44  [670] Опубликованы фото фасада нового Ледового дворца на Стрелке
01 мая 2025 17:15  [720] "Спартак" одерживает третью победу над нижегородской "Чайкой" в полуфинале МХЛ
01 мая 2025 13:00  [766] Евгений Забуга стал и.о. гендиректора в нижегородском "Торпедо"
Спорт

Дворец спорта "Нагорный" планируют отремонтировать за 14,5 млн рублей

07 мая 2025 16:00  [89] Спорт
Дворец спорта Нагорный планируют отремонтировать за 14,5 млн рублей

Фото: Александра Воложанина

На текущий ремонт Дворца спорта на проспекте Гагарина выделяют свыше 14,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок. 

Отмечается, что ремонтные работы проводятся в рамках подготовки к спортивному сезону 2025-2026 годов. 

Подрядчику предстоит заменить внутренние двери, провести ремонт потолков и стен, модернизировать системы электроснабжения, отопления, водопровода, а также установить новую сантехнику. Согласно условиям контракта, все работы должны быть завершены не позднее 1 августа 2025 года.

Заявки принимаются  до 16 мая. Победителя определят 23 мая. Заказчиком выступает государственное учреждение "Дворец спорта Нагорный".

Ранее сообщалось, что на покраску стадиона "Нижний Новгород" выделено более 105 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госзакупки Ремонтные работы
Поделиться:
Новости по теме
20 марта 2025 13:48  [1072] Ремонт стадиона "Радий" в Нижнем Новгороде продолжат в 2025 году
19 февраля 2025 13:09  [1439] Стадион "Водник" в Нижнем Новгороде могут выставить на торги в рамках КРТ
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph