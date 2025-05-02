План "Ковер" в нижегородском аэропорту сняли Общество

Фото: Полина Зубова

План "Ковер" в нижегородском аэропорту имени Чкалова сняли днем 7 мая, передает с места корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Открыта регистрация на рейсы в Сочи и Калининград. Также свой багаж начали сдавать пассажиры вчерашних рейсов в Анталью и Тбилиси.

Напомним, вчера в пятом часу вечера нижегородский аэропорт второй раз за сутки приостановил работу. Однако в этот раз ограничения действовали слишком долго. Задержано множество рейсов. Ситуацию под свой контроль взяла транспортная прокуратура.

Сегодня утром в аэропорт приехал корреспондент НИА "Нижний Новгород". Что он там увидел - читайте (и смотрите) в нашем материале.