План "Ковер" в нижегородском аэропорту сняли

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План "Ковер" в нижегородском аэропорту имени Чкалова сняли днем 7 мая, передает с места корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Открыта регистрация на рейсы в Сочи и Калининград. Также свой багаж начали сдавать пассажиры вчерашних рейсов в Анталью и Тбилиси.
Напомним, вчера в пятом часу вечера нижегородский аэропорт второй раз за сутки приостановил работу. Однако в этот раз ограничения действовали слишком долго. Задержано множество рейсов. Ситуацию под свой контроль взяла транспортная прокуратура.
Сегодня утром в аэропорт приехал корреспондент НИА "Нижний Новгород". Что он там увидел - читайте (и смотрите) в нашем материале.
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