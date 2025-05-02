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Общество

План "Ковер" в нижегородском аэропорту сняли

07 мая 2025 11:30  [136] Общество
План Ковер в нижегородском аэропорту сняли

Фото: Полина Зубова

План "Ковер" в нижегородском аэропорту имени Чкалова сняли днем 7 мая, передает с места корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Открыта регистрация на рейсы в Сочи и Калининград. Также свой багаж начали сдавать пассажиры вчерашних рейсов в Анталью и Тбилиси. 

Напомним, вчера в пятом часу вечера нижегородский аэропорт второй раз за сутки приостановил работу. Однако в этот раз ограничения действовали слишком долго. Задержано множество рейсов. Ситуацию под свой контроль взяла транспортная прокуратура. 

Сегодня утром в аэропорт приехал корреспондент НИА "Нижний Новгород". Что он там увидел - читайте (и смотрите) в нашем материале. 

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Теги:
Аэропорт беспилотники ограничения
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