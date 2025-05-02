Более 215 тысяч нижегородцев оказались невыездными из-за долгов Общество

Более 215 тысяч жителей Нижегородской области не смогут покинуть территорию России из-за накопившихся долгов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП).

Как уточнили в ведомстве, речь идет о гражданах, которые не исполнили свои финансовые обязательства. В преддверии майских праздников эти нижегородцы лишились возможности отправиться за границу.

Совокупная сумма задолженностей превысила 23,4 миллиарда рублей. При этом почти 9,5 тысячи человек числятся неплательщиками по алиментам. Общая сумма таких долгов составляет около 1,5 миллиарда рублей.

В ведомстве подчеркнули, что нежелание или затягивание с выплатой может обернуться неприятными последствиями.

"Желание должника отсрочить погашение долга может создать проблему в самый неподходящий момент и испортить все впечатление от давно запланированного отпуска или привести к его отмене", — отметили в управлении.

Напомним, снять ограничение на выезд можно только после полного погашения задолженности. После этого судебный пристав выносит постановление об отмене запрета на выезд за пределы страны.

Ранее сообщалось, что житель города Бор в Нижегородской области выплатил 18 млн рублей долга после вмешательства приставов.