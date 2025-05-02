Нижегородцам не станут ограничивать доступ в интернет в День Победы Общество

Фото: Александр Воложанин

Ограничения на работу интернета и сотовой связи в Нижнем Новгороде в День Победы вводить не будут. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве цифрового развития и связи Нижегородской области.

По данным ведомства, информация о возможных изменениях в режиме работы связи 9 мая не поступала. В настоящее время интернет и мобильная связь на территории региона функционируют в штатном режиме.

В министерстве подчеркнули, что отключать или ограничивать доступ к сетям в праздничные дни не планируется.

Ранее жители Москвы начали получать уведомления от Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) о возможных сбоях в работе интернета с 7 по 9 мая. Там предупредили, что отключения будут носить "точечный" характер. Москвичам рекомендовали заранее подключиться к Wi-Fi или использовать проводной интернет.

Меры связаны с обеспечением безопасности в ходе мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее мы опубликовали программу праздничных мероприятий (0+) в районах Нижнего Новгорода, приуроченных ко Дню Победы. А здесь можно посмотреть, что ждет нижегородцев на 9 Мая в центре города.