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Спорт

Нижегородская "Чайка" взяла бронзу чемпионата МХЛ

07 мая 2025 14:20  [103] Спорт
Нижегородская Чайка взяла бронзу чемпионата МХЛ

Фото: МХК "Чайка"

Молодежный хоккейный клуб "Чайка" стал бронзовым призером чемпионата, уступив московскому "Спартаку". 

6 мая во Дворце спорта имени В.С. Коноваленко состоялась шестая игра полуфинала. Нижегородцы упорно боролись за возможность сравнять счет в серии. В матче отличились Ян Мельников и Иван Чесноков, но гости оказались сильнее, забросив больше на одну шайбу.

"Чайка" является одной из сильнейших команд лиги. Регулярный чемпионат нижегородцы закончили на 4 месте Золотого дивизиона Восточной конференции, набрав 75 очков. 

В прошлом году наша молодежка также стала бронзовым призером, а в сезоне 2022/2023 "Чайка" завоевала Кубок Харламова. Таким образом, нижегородский клуб получает медали третий год подряд.

Главный тренер команды Дмитрий Гоголев поблагодарил игроков за хороший сезон и сказал, что гордится каждый хоккеистом. А генменеджер и и.о. гендиректора "Торпедо" Евгений Забуга отметил, что нижегородская команда показала яркий хоккей против более старшего соперника (в Чайке 9 игроков 2008 года рождения).

"До последнего мы видели команду и комбинационный хоккей, который очень любят в Нижегородской области. Именно из-за этого болельщики не уходили со стадиона, именно поэтому вы так поздно пришли в раздевалку, раздавая автографы. Вас ждут, вас любят и в вас верят. Это самое главное", - добавил Забуга.

Сейчас борьбу за выход в финал продолжает фарм-клуб "Торпедо-Горький". 7 мая в Санкт-Петербурге состоится пятая игра серии, а уже 11 мая нижегородцы вернутся в "Нагорный".

Ранее сообщалось, что строители приступили к отделке фасада Ледовой арены на Стрелке.

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Теги:
ХК "Торпедо" ХК Чайка Хоккей
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