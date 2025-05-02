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Экономика

Нижегородская область – в лидерах среди регионов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2024 год

07 мая 2025 14:26  [87] Экономика
Нижегородская область – в лидерах среди регионов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2024 год

Фото: АНО "Центр 800"

Нижегородская область вошла в число лидеров среди субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных по итогам 2024 года. Соответствующий рейтинг подготовил Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов  РФ.

Результаты рейтинга позволяют оценить уровень прозрачности бюджетов регионов РФ. Нижегородская область получила максимальный балл по следующим разделам: «Первоначально утвержденный бюджет», «Бюджет для граждан», «Публичные слушания (общественные обсуждения) по бюджетным вопросам», «Публичные сведения о деятельности государственных учреждений». 

«Знать, на какие проекты в регионе направляются средства бюджетов разных уровней, – важный элемент финансовой грамотности для граждан. Нижегородская область – «Столица финансовой культуры-2025» - старается создавать все необходимые условия, чтобы жители могли получить эту информацию в удобном формате», - подчеркнула министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима

Напомним, что у нижегородцев есть возможность проконтролировать процесс формирования и исполнения бюджета, для этого в регионе функционирует портал «Бюджет для граждан Нижегородской области».  На нем в доступной форме можно ознакомиться с главным финансовым документом и участвовать в публичных слушаниях в онлайн-формате.

Кроме того, в 2025 году планируется запустить портал «Резидент столицы финансовой культуры» с мероприятиями по финансовой грамотности, которому нет аналогов в России. Зарегистрированные на портале пользователи смогут участвовать в тематических мероприятиях, накапливать баллы, участвуя в различных акциях, в том числе становясь волонтерами финансового просвещения и участниками программы долгосрочных сбережений. Накопленные баллы можно будет обменивать на брендированную продукцию, бесплатное посещение культурных и спортивных мероприятий региона, прослушивание тематических лекций известных спикеров.

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Теги:
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