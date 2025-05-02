Ветераны-нижегородцы получили Президентские выплаты в честь Дня Победы Общество

Фото: Александр Воложанин

В канун 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в соответствии с Указом Президента РФ № 15 от 15 января 2025 года, почти семь тысяч ветеранов Великой Отечественной войны (6 851 человек), проживающих в Нижегородской области, получили различные единовременные выплаты.

В настоящее время в Нижегородской области подготовлена и реализуется большая программа мемориальных и торжественных мероприятий, посвященных Великой Победе. Центром праздничных событий по праву является Нижний Новгород – гордо несущий звание "Город трудовой доблести".

Юбилейные мероприятия охватят огромное количество людей – от ветеранов и детей войны, до людей молодых и детей, родившихся совсем недавно.

Одна из главных целей празднования Дня Победы состоит в сохранении и передаче юным поколениям исторической правды о Великой Отечественной войне и цене, которую наш народ заплатил за Великую Победу в ней.

Эта цель формулирует вопросы, которые мы обращаем к нашим экспертам: "Чем для Вас лично является День Победы и все ли сделано для того, чтобы память о Великой Победе сохранилась в умах и сердцах сегодняшних детей и молодежи?"

Евгений Семенов, зампредседателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент задается вопросом об исторической памяти:

"Для меня история той страшной войны – это история моей семьи по линии мамы. Практически вся семья погибла в блокадном Ленинграде. Выжила только мама, которую девочкой вывезли в 42-м, по "Дороге жизни". Мама никогда не выкидывала хлеб. Поэтому лично для меня День Победы – это день памяти и скорби и только потом – день торжества и гордости".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

" 9 мая - символическая дата "свидетельства о России", наднациональное утверждение её исторической роли и права на место в современном мире, его гласной и негласной иерархии. В силу всеобщности и запредельного характера испытания, которое выдержали и народ, и государство, трудно говорить о том, что сделано "всё". Впереди самый трудный этап, когда историческая память перестает опираться на непосредственный опыт, а личные воспоминания окончательно превращаются в мемуары".

Андрей Чугунов, журналист:

"60 лет назад (26 апреля 1965 года) президиум Верховного совета СССР объявил 9 мая праздником и выходным днем. Через год поэт Александр Твардовский написал короткое — всего шесть строчек — стихотворение. В нем — боль и трагедия войны, осознание личной ответственности, память о павших, цена мира и человеческой жизни. Сейчас в День Победы устраиваются масштабные мероприятия, парады, реконструкции, выпускаются фильмы и издаются книги, посвященные войне. Однако молодому поколению, погруженному в свои гаджеты, чтобы осознать величие Победы, нужны эмоции, которые способны затронуть душу, вызвать искренний отклик".

Александр Прудник, старший научный сотрудник Института политической психологии:

"Праздник День Победы является для нашего народа одним из системообразующих оснований национального самосознания. В настоящее время важнейшим из центральных событий этого праздника выступает чествование ветеранов Великой Отечественной войны. Ныне живущие ветераны являются зримым свидетельством тех уже далеких эпохальных событий. Для нынешней молодежи каждый из ветеранов является связующим звеном между ними и великой историей своей страны. День Победы является одновременно и национальным и государственным праздником. Содержание этого праздника основывается на событиях прошлого, но обращен он в будущее".

Андрей Дахин, д.ф.н., профессор Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС подчеркивает необходимость семейного отношения к знаменательным событиям российской истории:

"Непрерывность "ленты" памяти обеспечивается во многом на уровне семьи, для семейного круга родственников, где "долг памяти" имеет конкретно-личностную основу отношений членов семьи старших и младших поколений. Уникальная особенность семейной памяти в том, что это глубоко личностное "знакомство с первоисточником": сведения о судьбах родственников, членов семьи передаются вживую, от старших членов семьи младшим, от родителей к детям".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"