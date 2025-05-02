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Евгений Семенов: "Вопрос о преемственности исторической памяти – один из самых сложных"

07 мая 2025 15:34  [90] Общество
Евгений Семенов: Вопрос о преемственности исторической памяти – один из самых сложных

В канун 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в соответствии с Указом Президента РФ № 15 от 15 января 2025 года, почти семь тысяч ветеранов Великой Отечественной войны (6 851 человек), проживающих в Нижегородской области, получили различные единовременные выплаты

Одна из главных целей празднования Дня Победы состоит в сохранении и передаче юным поколениям исторической правды о Великой Отечественной войне и цене, которую наш народ заплатил за Великую Победу в ней. 

Евгений Семенов, зампредседателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Для меня история той страшной войны – это история моей семьи по линии мамы. Практически вся семья погибла в блокадном Ленинграде. Выжила только мама, которую девочкой вывезли в 42-м, по "Дороге жизни". Мама никогда не выкидывала хлеб. Даже если оставался маленький, засохший или заплесневелый кусочек, она просушивала его до сухаря и хранила в специальном полотняном мешочке. Она делала так всю жизнь, до самой смерти.

Получается, что Ленинградская блокада не уходила из нашей семьи. Поэтому лично для меня День Победы – это день памяти и скорби и только потом – день торжества и гордости.

Вопрос о преемственности исторической памяти – это один из самых сложных вопросов. Современники (участники, очевидцы исторических событий) лишены возможности ответить на него объективно. Картина мира поколений отличается, не может не отличаться и проблема эмпативных связей поколений – тоже одна из самых сложных проблем. Как сегодняшние дети будут воспринимать события Великой Отечественной, можно будет понять только тогда, когда у них появятся собственные дети и внуки, но оценить это смогут уже другие эксперты".

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Теги:
9 мая ВОВ Евгений Семенов
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