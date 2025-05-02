Андрей Дахин: "Память о Великой Победе является общим делом" Общество

В канун 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в соответствии с Указом Президента РФ № 15 от 15 января 2025 года, почти семь тысяч ветеранов Великой Отечественной войны (6 851 человек), проживающих в Нижегородской области, получили различные единовременные выплаты.

Одна из главных целей празднования Дня Победы состоит в сохранении и передаче юным поколениям исторической правды о Великой Отечественной войне и цене, которую наш народ заплатил за Великую Победу в ней.

Андрей Дахин, д.ф.н., профессор Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Государственная политика памяти и такой значимый предмет её внимания, как память о Великой Победе, - это не только дело чиновников разного уровня, но и граждан, семей, родственники которых были участниками знаменательных событий российской истории.

Непрерывность "ленты" памяти обеспечивается во многом на уровне семьи, для семейного круга родственников, где "долг памяти" имеет конкретно-личностную основу отношений членов семьи старших и младших поколений. Уникальная особенность семейной памяти в том, что это глубоко личностное "знакомство с первоисточником": сведения о судьбах родственников, членов семьи передаются вживую, от старших членов семьи младшим, от родителей к детям.

В чём проявляется живая активная семейная память? В наличии семейного календаря с днями рождения, годинами родственников разных поколений, календаря, в соответствии с которыми семья собирается, переписывается, обменивается воспоминаниями. Состоит она и в наличии в семье интереса к изучению дополнительных сведений о событиях, участниками которых были родственники: к обстоятельствам боевой обстановки, техники, обмундирования, к сведениям о боевых операциях, в которых участвовали родственники – участники Победы.

Довольно часто активность семейной памяти связана с наличием постоянно пополняемого семейного архива документов, фотографий, артефактов, отражающих особенности событий, участниками или свидетелями которых были члены семьи разных поколений и пр. Всё это может жить и действовать благодаря, прежде всего, энтузиазму, интересу, преданности памяти о тех членах семьи, которые отвоёвывали Победу.

В нашей семье на протяжении 70-ти лет не было никаких известий о Квашнине Александре Алексеевиче, уроженце Городецкого района, ушедшего на фронт в 1941 году. Попытки узнать о судьбе родственника увенчались успехом благодаря тому, что в. 2016-17 гг. были опубликованы новые документы Министерства обороны РФ. Удалось выяснить, что механик-водитель 470–го Отдельного танкового батальона 69 танковой бригады А.А. Квашнин в составе экипажа танка Т-26 проявил исключительную смелость, умение и настойчивость в преодолении препятствий на поле боя. 10 июня 1942 года в бою за деревню Большие Дубровицы, что близ Демянска, экипажем танка, управляемым ст. сержантом Квашниным, было разрушено 12 вражеских блиндажей, уничтожено одно противотанковое орудие, один пулемет, два миномета и истреблено 20 солдат и офицеров противника. За этот подвиг 15 июня 1942 года приказом по войскам Северо-Западного фронта он был награжден орденом Красной Звезды.

Погиб он 17.07.1942 года в боях за освобождение деревни Васильевщина Полавского района Ленинградской области (сейчас это Новгородская область). По документам местом захоронения считается северная окраина деревни Васильевщина.

В 2018 году мы семьёй поехали в те места, познакомились с экспозицией музея в Старой Руссе, где рассказано о Демянских сражениях, нашли д. Васильевщина и тот самый мемориальный комплекс, а также оформили документы в местный военкомат, необходимые для установления памятной таблички с именем А.А. Квашнина на этом мемориале. Вот так и соединяются государственная политика памяти и активная, живая семейная память наших поколений. В этом соединении – залог того, что называют "вечная память".