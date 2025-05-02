Нижегородцам рассказали, как будут ходить автобусы в День Победы Общество

Фото: пресс-служба мэрии

Движение некоторых автобусных маршрутов изменится из-за ограничений в центре Нижнего Новгорода 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Автобусы А-1 и А-68 в сторону остановки "Чёрный пруд" будут идти по улице Ошарской, начиная с улицы Октябрьской. В обратном направлении — от остановки "Кинотеатр Рекорд" — схема останется прежней.

Маршруты А-3, А-61, А-70 и А-91, следующие в сторону площади Свободы, будут перенаправлены через Похвалинский съезд, улицу Маслякова, площадь Максима Горького, а также улицы Звездинку, Алексеевскую, Октябрьскую и Варварскую. В сторону Канавинского моста автобусы поедут по улицам Варварской, Октябрьской, Алексеевской, Звездинке, площади Максима Горького, а далее — по улицам Максима Горького, Ильинской, Малой Покровской и Похвалинскому съезду.

Маршрут автобуса А-5 будет проходить от улицы Деловой до остановки "Деревня Печёры".

Автобусы А-19, А-24, А-45, А-74, А-90, Т-40, 226 и 304, следуя в направлении площади Сенной, будут двигаться через Похвалинский съезд, улицу Маслякова, площадь Максима Горького, улицы Звездинку, Алексеевскую, Октябрьскую, Варварскую, Пискунова и Минина. В обратную сторону — через улицы Пискунова, Алексеевскую, Звездинку, площадь Максима Горького, улицы Максима Горького, Ильинскую, Малую Покровскую и Похвалинский съезд.

Автобусы А-31 и А-39 доедут до "Чёрного пруда" по улице Пискунова. В обратном направлении они проследуют от "Кинотеатра Рекорд" по улицам Алексеевской, Октябрьской, Варварской и снова по Пискунова.

Маршруты А-40, А-64 и А-97 будут курсировать по улице Пискунова в обоих направлениях.

Автобус А-42 будет двигаться к "Чёрному пруду" через улицы Октябрьскую и Ошарскую. Обратный путь — по улицам Алексеевской и Октябрьской.

Электробусы Э-9, Э-13 и Э-17 от Варварской до "Чёрного пруда" проследуют по улице Пискунова, а в обратном направлении — по Алексеевской и Октябрьской.

Автобусы А-52, А-71, А-87 и А-95 временно сократят маршрут до остановки "Рождественская улица".

Кроме того, с 14.00 9 мая до 03.00 10 мая также планируется внести изменения в маршруты общественного транспорта.

В указанные часы автобус А-5 будет следовать от улицы Деловой до Казанского съезда. Маршруты А-19, А-24, А-31, А-39, А-40, А-45, А-64, А-74, А-90, А-97, Т-40, 226 и 304 будут двигаться в обоих направлениях по улицам Варварской и Пискунова.

Автобус А-87 продолжит движение в сокращённом формате — до остановки "Рождественская улица".

На всех перечисленных маршрутах сохраняются остановки на действующих остановочных пунктах.

Ранее сообщалось, что нижегородское метро в ночь с 9 на 10 мая будет работать дольше. Также будет уменьшен временный интервал между поездами.