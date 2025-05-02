Ограничения в работе нижегородского аэропорта сняли в 6 часов утра Общество

Этим утром в нижегородском аэропорту вновь вводились ограничения на прием и отправление рейсов. По данным Росавиации, план "Ковер" был введен в 4:30 8 мая для обеспечения безопасности полетов.

Однако уже в 6:03 воздушная гавань в Нижнем Новгороде возобновила работу в обычном режиме.

Напомним, вечером 7 мая глава региона Глеб Никитин сообщил в своем телеграм-канале об отражении атаки БПЛА в Кулебакском районе. Сбитый дрон упал рядом с частными домами. Есть некоторые повреждения, ситуация находится на контроле местных властей.

Также мы рассказывали о длительном действии ограничений в аэропорту имени Чкалов. Введенный 6 мая запрет на прием и отправление рейсов отменили лишь ближе к обеду 7 мая. Из-за этого было задержано множество вылетов. О том, какая обстановка царила в аэропорту в это время, мы рассказывали здесь.