В Арзамасе с почестями перезахоронили останки красноармейца, погибшего в годы ВОВ Общество

Фото: Александр Воложанин

Вчера, 7 мая, в рабочем поселке Выездное городского округа Арзамас состоялся траурный митинг, посвящённый перезахоронению останков красноармейца Ивана Ивановича Шкуркова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства.

В церемонии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, мэр Арзамаса Александр Щелоков, военный комиссар округа Сергей Семёнов, представители Следственного комитета РФ по Нижегородской области, родственники солдата — в том числе его дочь Екатерина Ивановна и внучка Антонина Трифонова, а также бойцы поискового отряда «Восток» во главе с командиром Егором Черналовым.

Иван Шкурков родился в 1906 году в деревне Лидовка Арзамасского района Горьковской области. В 1941 году он был призван в Красную армию, а уже в 1942 году пропал без вести в районе Смоленской области.

Андрей Гнеушев отметил, что проводы Ивана Ивановича Шкуркова — это важный и трогательный момент для всей области. По его словам, долг каждого — хранить память о подвиге тех, кто отдал жизнь за Родину. Он также подчеркнул, что современные защитники продолжают дело ветеранов, и выразил благодарность поисковикам, благодаря которым земля Арзамаса обрела своего героя.

Останки Ивана Шкуркова и еще тринадцати советских солдат были обнаружены в апреле этого года поисковым отрядом «Восток» в Тверской области. В составе группы работал Алексей Дикарев из Дзержинска — единственный представитель Нижегородской области. Благодаря сохранившемуся солдатскому медальону удалось установить личность бойца и найти его родных.

Командир отряда Егор Черналов выразил благодарность властям региона, Следственному комитету и военному комиссариату за поддержку в организации достойного захоронения. Он рассказал, что останки были найдены в воронке на территории Бельского района Тверской области. Вместе с ними обнаружили и личные вещи, которые поисковики передали семье погибшего. По словам Черналова, Шкурков, вероятно, погиб от артиллерийского или миномётного обстрела.

Солдат был похоронен с воинскими и духовными почестями в родовой могиле на кладбище поселка Выездное.

Мэр Арзамаса Александр Щелоков отметил, что возвращение Ивана Шкуркова домой спустя 80 лет — значимое событие не только для его семьи, но и для всего города. Он особо подчеркнул, что младшая дочь солдата Екатерина Ивановна, которой было всего две недели, когда отец ушел на фронт, смогла дожить до этого дня.

Внучка бойца Антонина Трифонова поблагодарила поисковиков за их самоотверженный труд, а также сотрудников Следственного комитета за помощь в проведении генетической экспертизы, подтвердившей родство. Она рассказала, что у Ивана Шкуркова большое потомство — семь внуков, десять правнуков и восемнадцать праправнуков, и все они хранят память о своём героическом предке.

Участники церемонии почтили память солдата минутой молчания и возложили цветы и венки к его могиле.