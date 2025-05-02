Восстановленное братское захоронение воинов ВОВ открыли под Володарском Общество

Фото: администрация Володарского муниципального округа

4 мая в посёлке Голышево Володарского муниципального округа состоялась церемония открытия восстановленного воинского братского захоронения, где покоится 964 воина Великой Отечественной войны. На церемонии присутствовали заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Елена Омельяненко, заместитель министра социальной политики региона Алексей Исаев и глава местного самоуправления Володарского муниципального округа Дмитрий Третьяков.

"Дорогие земляки, мы с вами открываем восстановленный мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны - погибшим от ран бойцам, которые восстанавливались здесь, в военном госпитале. Володарский округ очень много сделал для того, чтобы приблизить Победу в Великой Отечественной войне. В самые первые дни войны госпиталь стал работать в усиленном режиме - было открыто 360 коек. Тысячи и тысячи военнослужащих получали лечение и вновь уходили защищать Родину. Вечная благодарность от нас воинам, защитившим мир от фашистской угрозы", - сказал Дмитрий Третьяков.

Имя одного из красноармейцев, которые покоятся в братской могиле, - Жуматай Наурызбаев. По просьбе его дочери, которая долго искала место захоронения своего отца, горсть земли из братской могилы подготовили для последующей передачи в Посольство Казахстана в Российской Федерации.

Память павших красноармейцев участники митинга почтили минутой молчания и возложением венков и цветов. После завершения памятного мероприятия состоялся концерт фронтовой бригады учреждений управления культуры, спорта и молодёжной политики Володарского округа.