Георгиевская лента
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 мая 2025 17:28  [25] Благоустройство улицы Рождественской начнется в 2027 году
05 мая 2025 16:50  [91] Нижегородским подрядчикам пригрозили штрафами в 500 тысяч рублей
05 мая 2025 16:49  [78] Восстановленное братское захоронение воинов ВОВ открыли под Володарском
05 мая 2025 16:35  [136] Опубликован график отключений горячей воды в квартирах нижегородцев
05 мая 2025 16:20  [109] Клон легендарного "тополя Победы" высадили в Саду памяти НГТУ
05 мая 2025 16:02  [134] Два нижегородских автобуса изменят номера маршрутов в мае
05 мая 2025 15:51  [98] "Аэрофлот" ввёл новые правила возврата и обмена авиабилетов
05 мая 2025 15:46  [128] Изъятые у пьяных нижегородцев автомобили и байк передали в зону СВО
05 мая 2025 15:14  [149] Весенний сезон зарыбления водоемов стартовал в Нижегородской области
05 мая 2025 14:48  [132] Пожилым нижегородцам рассказали, как питаться с пользой для здоровья
Общество

Восстановленное братское захоронение воинов ВОВ открыли под Володарском

05 мая 2025 16:49  [78] Общество
Восстановленное братское захоронение воинов ВОВ открыли под Володарском

Фото: администрация Володарского муниципального округа

4 мая в посёлке Голышево Володарского муниципального округа состоялась церемония открытия восстановленного воинского братского захоронения, где покоится 964 воина Великой Отечественной войны. На церемонии присутствовали заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Елена Омельяненко, заместитель министра социальной политики региона Алексей Исаев и глава местного самоуправления Володарского муниципального округа Дмитрий Третьяков. 

"Дорогие земляки, мы с вами открываем восстановленный мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны - погибшим от ран бойцам, которые восстанавливались здесь, в военном госпитале. Володарский округ очень много сделал для того, чтобы приблизить Победу в Великой Отечественной войне. В самые первые дни войны госпиталь стал работать в усиленном режиме - было открыто 360 коек. Тысячи и тысячи военнослужащих получали лечение и вновь уходили защищать Родину. Вечная благодарность от нас воинам, защитившим мир от фашистской угрозы", - сказал Дмитрий Третьяков.  

Имя одного из красноармейцев, которые покоятся в братской могиле, - Жуматай Наурызбаев. По просьбе его дочери, которая долго искала место захоронения своего отца, горсть земли из братской могилы подготовили для последующей передачи в Посольство Казахстана в Российской Федерации. 

Память павших красноармейцев участники митинга почтили минутой молчания и возложением венков и цветов. После завершения памятного мероприятия состоялся концерт фронтовой бригады учреждений управления культуры, спорта и молодёжной политики Володарского округа.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
9 мая ВОВ День Победы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph