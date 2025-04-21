Родственников героев "Захаровской операции" ищут в Нижегородской области Общество

Поисковое объединение "ВПК Прорыв" обращается к жителям Нижегородской области с просьбой помочь в поиске родственников солдат, погибших в ходе Захаровской операции в феврале 1942 года.

В результате поисковых работ в Износковском районе Калужской области были обнаружены останки 1 250 воинов Красной Армии, из которых удалось установить личности многих, включая 86 уроженцев Нижегородской области.

Нижегородцев, которые являются родственниками участников "Захаровской операции", а также жителей региона, обладающих информацией об этих людях, просят связаться с Александром Тумановым, членом Российской академии естественных наук, по телефону: +7 (903) 960-7895.

Церемония торжественного перезахоронения останков солдат состоится 5 мая на воинском мемориале "Ивановское поле" в Калужской области.

Ранее сообщалось, что на военном параде в Нижнем Новгороде планируют задействовать технику времен СССР.