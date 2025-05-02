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Экономика

Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в бизнес-миссии в Самаре

08 мая 2025 09:26  [49] Экономика
Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в бизнес-миссии в Самаре

Фото: минпроторг Нижегородской области

Нижегородские предприниматели приглашаются для участия в бизнес-миссии в Самаре с 9 по 11 июня. Деловую поездку организует нижегородский центр «Мой бизнес» при содействии министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». 

«Деловые поездки по России позволяют региональным компаниям укреплять и расширять торгово-экономические связи внутри страны. Во время бизнес-миссии в Самаре нижегородская делегация сможет посетить крупные предприятия региона. Кроме того, каждая из компаний проведет переговоры с потенциальными партнерами, которых для них подобрал региональный центр «Мой бизнес», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Центр «Мой бизнес» возьмет на себя расходы, связанные с организацией мероприятий деловой программы бизнес-миссии, а также с транспортным обслуживанием в Самаре.

В этом году нижегородские предприятия уже приняли участие в бизнес-миссии в Махачкале, а в прошлом году нижегородцы провели переговоры с потенциальными партнерами из Москвы, Тулы, Тольятти, Санкт-Петербурга и Дербента. Всего в мероприятиях приняли участие представители более 70 компаний. 

Для того чтобы принять участие в бизнес-миссии в Самаре, необходимо до 13 мая подать заявку на портале «Мой бизнес». 

Принять участие в поездке могут субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере производства товаров и предоставления услуг на территории Нижегородской области.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
бизнес Нацпроект Сотрудничество
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