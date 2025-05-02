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Наука

Нижегородцам продлили обучение на нейрохирургов до трех лет

08 мая 2025 18:00  [129] Наука
Нижегородцам продлили обучение на нейрохирургов до трех лет

В России продлили срок обучения в ординатуре для будущих нейрохирургов. Теперь врачам этой специальности придётся осваивать профессию в течение трёх лет вместо прежних двух.

Об изменениях сообщил главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов. Он отметил, что ординатура по большинству медицинских направлений остаётся двухлетней.

Никонов также напомнил, что дольше всех в стране готовят пластических хирургов — их обучение занимает пять лет.

"Из-за этого число желающих поступать на эту специализацию сократилось в три раза", — уточнил он.

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Теги:
Врачи Здравоохранение Образование
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