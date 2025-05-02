Нижегородцам продлили обучение на нейрохирургов до трех лет Наука

В России продлили срок обучения в ординатуре для будущих нейрохирургов. Теперь врачам этой специальности придётся осваивать профессию в течение трёх лет вместо прежних двух.

Об изменениях сообщил главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов. Он отметил, что ординатура по большинству медицинских направлений остаётся двухлетней.

Никонов также напомнил, что дольше всех в стране готовят пластических хирургов — их обучение занимает пять лет.

"Из-за этого число желающих поступать на эту специализацию сократилось в три раза", — уточнил он.