Нижегородцам продлили обучение на нейрохирургов до трех лет

В России продлили срок обучения в ординатуре для будущих нейрохирургов. Теперь врачам этой специальности придётся осваивать профессию в течение трёх лет вместо прежних двух.
Об изменениях сообщил главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов. Он отметил, что ординатура по большинству медицинских направлений остаётся двухлетней.
Никонов также напомнил, что дольше всех в стране готовят пластических хирургов — их обучение занимает пять лет.
"Из-за этого число желающих поступать на эту специализацию сократилось в три раза", — уточнил он.
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