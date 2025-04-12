Прощание с нейрохирургом Геннадием Токмаковым пройдет в Нижнем Новгороде

Заслуженный врач РФ, нейрохирург Геннадий Токмаков умер на 90-м году жизни в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась в телеграм-канале "Бокал прессека" 17 апреля.
Токмаков трудился в отделении нейрохирургии 39-й больницы с 1967 года. Сначала был врачом, затем его сделали завотделением и начмедом. С 1982 по 2002 год он возглавлял больницу.
Прощание с Геннадием Васильевичем состоится на Бугровском кладбище с 12:00 до 13:00.
Редакция НИА "Нижний Новгород" соболезнует родным и близким Геннадия Токмакова.
Напомним, что 16 апреля в Нижнем Новгороде состоялись похороны известного краеведа Людмилы Шиян.
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