Прощание с нейрохирургом Геннадием Токмаковым пройдет в Нижнем Новгороде Общество

Заслуженный врач РФ, нейрохирург Геннадий Токмаков умер на 90-м году жизни в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась в телеграм-канале "Бокал прессека" 17 апреля.

Токмаков трудился в отделении нейрохирургии 39-й больницы с 1967 года. Сначала был врачом, затем его сделали завотделением и начмедом. С 1982 по 2002 год он возглавлял больницу.

Прощание с Геннадием Васильевичем состоится на Бугровском кладбище с 12:00 до 13:00.

Редакция НИА "Нижний Новгород" соболезнует родным и близким Геннадия Токмакова.

Напомним, что 16 апреля в Нижнем Новгороде состоялись похороны известного краеведа Людмилы Шиян.