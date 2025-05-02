Появились детали выступления Сергея Безрукова в Нижнем Новгороде 9 мая Культура и отдых

Фото: АНО "Нижний 800"

Народный артист России Сергей Безруков выступит (0+) вместе с музыкальным коллективом "Крестный папа" на концерте, приуроченном ко Дню Победы, 9 мая в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает АНО "Нижний 800".

Начало музыкально-поэтического выступления запланировано на 19:50. Концерт пройдет на главной сцене у катера "Герой".

Зрители услышат известные фронтовые композиции Владимира Высоцкого, среди которых "Парус", "ЯК-истребитель", "Братские могилы" и "Он не вернулся из боя".

Также в программе прозвучат песни советских авторов, такие как "Песня о далекой Родине" и "От героев былых времен".

Сергей Безруков со сцены прочтет стихотворения Роберта Рождественского, Александра Твардовского и Арсения Тарковского. Дополнят выступление композиции группы "Крестный папа".

Подробную праздничную программу мы уже публиковали ранее. Кроме того, различные мероприятия, посвященные 80-й годовщине, запланированы в каждом районе города.

Напомним, праздничные салюты в этом году запустят в пяти точках города.