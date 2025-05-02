Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в День Победы Общество

Фото: АНО "Центр 800"

9 мая 2025 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на территории Нижегородского кремля в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В мероприятии также участвовали заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, а также представители федеральных и региональных органов власти, силовых структур, ветераны, волонтёры, кадеты и суворовцы.

Глава региона Глеб Никитин отметил, что подвиг советского народа во время войны остаётся примером мужества и самоотверженности. Он подчеркнул, что 1418 дней войны стали тяжелейшим испытанием для всей страны, и напомнил о цене Победы — о голоде, потерях, ожесточённых боях и тяжёлой работе в тылу. По словам губернатора, стойкость и сила духа тех, кто отстоял Родину, вызывает глубокое уважение, а задача нынешнего поколения — сохранить память и передать её потомкам.

Спикер ЗСНО Евгений Люлин в своём выступлении подчеркнул, что в каждой семье есть своя история войны — письма с фронта, фотографии и личные воспоминания. Он добавил, что благодаря героизму предков мы живём под мирным небом, а сегодня их дело продолжают участники специальной военной операции, защищающие правду и справедливость.

У мемориала митрополит Георгий совершил благодарственный молебен, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне. После этого участники церемонии возложили венки и цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания.

Мэр Юрий Шалабаев отметил, что в этот день особенно ярко ощущается значимость подвига ветеранов. Он выразил благодарность тем, кто отстоял свободу страны, и подчеркнул важность сохранения исторической памяти, передачи её следующим поколениям. По его словам, подвиг советского народа — это основа национального единства и культурного кода.

Первый зампред гордумы Евгений Костин добавил, что у Вечного огня особенно остро ощущается величие подвига и цена Победы. Он подчеркнул, что здесь царит не праздничная суета, а тишина и глубокое осознание утрат. Костин выразил надежду, что дети, присутствующие на церемонии, с раннего возраста будут учиться ценить мир и помнить героев.

После церемонии Глеб Никитин также провёл встречу с ветеранами Великой Отечественной войны — жителями Нижегородской области. Он поблагодарил их за участие в праздничных мероприятиях и подчеркнул, что именно они являются главными героями этого дня. Губернатор отметил, что военное поколение прошло через невероятные испытания, но сохранило веру, любовь к Родине и силу духа, благодаря чему стало символом несгибаемой воли и мужества. Он заверил, что память об их подвиге будет жить вечно, а молодое поколение продолжит следовать высоким нравственным ориентирам, заданным ветеранами.

Напомним, утром 9 мая на площади Минина состоялся военный парад с участием более 2 тысяч человек. После в акватории Волги прошли водная часть парада и авиашоу.

Сообщалось также, что спикер нижегородской думы Евгений Чинцов прошел по Красной площади в Москве в ходе военного парада.