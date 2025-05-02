Георгиевская лента
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 мая 2025 15:53  [76] Парад водной техники прошел 9 Мая в Нижнем Новгороде: фото и видео
09 мая 2025 15:29  [75] Евгений Люлин: "Сильные духом люди – главное богатство нашей страны"
09 мая 2025 15:15  [92] Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в День Победы
09 мая 2025 14:46  [111] Юрий Шалабаев поблагодарил ветеранов и бойцов СВО за мужество в День Победы
09 мая 2025 14:42  [116] Нижегородцы Антонов и Чинцов прошли по Красной площади во время Парада
09 мая 2025 14:35  [575] Опубликовано видео авиашоу к 80-летию Победы в Нижнем Новгороде
09 мая 2025 14:25  [122] Бойцы с передовой вспоминают подвиги своих предков в рамках акции "Бессмертный полк"
09 мая 2025 11:34  [326] Более 2000 человек приняли участие в военном параде в Нижнем Новгороде
09 мая 2025 10:28  [304] Парад к 80-летию Победы проходит на площади Минина и Пожарского
09 мая 2025 09:26  [376] Салют в честь 80-летия Победы запустят в шести районах Нижнего Новгорода
Общество

Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в День Победы

09 мая 2025 15:15  [92] Общество
Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в День Победы

Фото: АНО "Центр 800"

9 мая 2025 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на территории Нижегородского кремля в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

В мероприятии также участвовали заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, а также представители федеральных и региональных органов власти, силовых структур, ветераны, волонтёры, кадеты и суворовцы.

Глава региона Глеб Никитин отметил, что подвиг советского народа во время войны остаётся примером мужества и самоотверженности. Он подчеркнул, что 1418 дней войны стали тяжелейшим испытанием для всей страны, и напомнил о цене Победы — о голоде, потерях, ожесточённых боях и тяжёлой работе в тылу. По словам губернатора, стойкость и сила духа тех, кто отстоял Родину, вызывает глубокое уважение, а задача нынешнего поколения — сохранить память и передать её потомкам.

Спикер ЗСНО Евгений Люлин в своём выступлении подчеркнул, что в каждой семье есть своя история войны — письма с фронта, фотографии и личные воспоминания. Он добавил, что благодаря героизму предков мы живём под мирным небом, а сегодня их дело продолжают участники специальной военной операции, защищающие правду и справедливость.

У мемориала митрополит Георгий совершил благодарственный молебен, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне. После этого участники церемонии возложили венки и цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания.

Мэр Юрий Шалабаев отметил, что в этот день особенно ярко ощущается значимость подвига ветеранов. Он выразил благодарность тем, кто отстоял свободу страны, и подчеркнул важность сохранения исторической памяти, передачи её следующим поколениям. По его словам, подвиг советского народа — это основа национального единства и культурного кода.

Первый зампред гордумы Евгений Костин добавил, что у Вечного огня особенно остро ощущается величие подвига и цена Победы. Он подчеркнул, что здесь царит не праздничная суета, а тишина и глубокое осознание утрат. Костин выразил надежду, что дети, присутствующие на церемонии, с раннего возраста будут учиться ценить мир и помнить героев.

После церемонии Глеб Никитин также провёл встречу с ветеранами Великой Отечественной войны — жителями Нижегородской области. Он поблагодарил их за участие в праздничных мероприятиях и подчеркнул, что именно они являются главными героями этого дня. Губернатор отметил, что военное поколение прошло через невероятные испытания, но сохранило веру, любовь к Родине и силу духа, благодаря чему стало символом несгибаемой воли и мужества. Он заверил, что память об их подвиге будет жить вечно, а молодое поколение продолжит следовать высоким нравственным ориентирам, заданным ветеранами.

Напомним, утром 9 мая на площади Минина состоялся военный парад с участием более 2 тысяч человек. После в акватории Волги прошли водная часть парада и авиашоу

Сообщалось также, что спикер нижегородской думы Евгений Чинцов прошел по Красной площади в Москве в ходе военного парада. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вечный огонь Глеб Никитин День Победы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph