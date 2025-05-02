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Общество

Нижегородцы Антонов и Чинцов прошли по Красной площади во время Парада

09 мая 2025 14:42  [43] Общество
Нижегородцы Антонов и Чинцов прошли по Красной площади во время Парада

Фото: kremlin.ru

Два представителя Нижегородской области — Герой России Виталий Антонов и председатель гордумы Евгений Чинцов — приняли участие в торжественном параде, прошедшем в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. 

Они стали частью парадного расчета, сформированного из участников специальной военной операции. Евгений Чинцов, награжденный тремя орденами Мужества, отметил значимость события, подчеркнув его символическую силу.

"Парад на Красной площади в Год защитника Отечества — это проявление нашей сплоченности и гордости за Родину. Взгляд ветеранов, выверенный шаг военных, современная техника — всё это вызывает сильнейшие эмоции. Особенно в этом году ощущается единство, сила духа и осознание важности заботы о ветеранах. Их подвиг и наша сегодняшняя борьба — части одной истории. Я горжусь нашей страной, которая всегда стоит за правду", — поделился Чинцов.

Среди приглашенных на парад была и Екатерина Генералова, руководитель нижегородского отделения фонда "Защитники Отечества". Она получила приглашение от президента России Владимира Путина во время встречи в Москве, состоявшейся накануне Международного женского дня.

"Это событие останется в нашей памяти навсегда. Мы благодарны президенту за возможность побывать на параде всей семьей. Видеть гордость в глазах своих сыновей — бесценно", — рассказала Екатерина Генералова.

На Красную площадь также прибыли ветераны специальной военной операции из Нижегородской области. Среди них — Николай Цыганов, который после возвращения с фронта стал социальным координатором в региональном отделении фонда "Защитники Отечества", помогая бойцам адаптироваться к мирной жизни.

"Неважно, сколько тебе лет — не каждый гражданин может оказаться на таком событии. Я много лет смотрел парад по телевизору, а теперь увидел его собственными глазами. Это ощущение величия страны и общего стремления к Победе. Благодарю всех, кто помог осуществить мою мечту", — поделился Цыганов.

Напомним, что участие в нижегородском параде в честь 80-летия Великой Победы приняли более 2000 человек

Сообщалось, что после парада в Нижнем Новгороде прошло авиашоу. Видео можно посмотреть здесь

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Теги:
День Победы Евгений Чинцов Парад
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