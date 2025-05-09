Трамвайные пути на Октябрьской в Нижнем Новгороде начнут менять с 12 мая

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В Нижнем Новгороде 12 мая стартуют работы по обновлению трамвайных путей на улице Октябрьской, сообщили в компании "Экологические проекты".
Модернизация затронет участок между улицей Большой Покровской и пересечением с Алексеевской. Его протяженность составляет 400 метров. Здесь планируется полностью заменить трамвайное полотно и контактную сеть.
На время ремонта движение автотранспорта по Октябрьской будет ограничено. Участок станет односторонним — проезд сохранится только в направлении Большой Покровской. Машинам придется двигаться по суженной проезжей части.
Завершить работы подрядчик намерен в течение трёх месяцев.
Напомним, в апреле стартовала замена трамвайных путей на улице Добролюбова. Работы ведутся на отрезке от пересечения с Ильинской до улицы Сергиевской. Их планируют завершить до конца мая.
При этом перекладка трамвайных путей на улице Бекетова подошла к концу. Сейчас их тестируют с помощью специального вагона.
Сообщалось также, что после майских праздников начнется ремонт Канавинского моста, который закончится осенью.
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