Трамвайные пути на Октябрьской в Нижнем Новгороде начнут менять с 12 мая Общество

Фото: ООО "Экологические проекты"

В Нижнем Новгороде 12 мая стартуют работы по обновлению трамвайных путей на улице Октябрьской, сообщили в компании "Экологические проекты".

Модернизация затронет участок между улицей Большой Покровской и пересечением с Алексеевской. Его протяженность составляет 400 метров. Здесь планируется полностью заменить трамвайное полотно и контактную сеть.

На время ремонта движение автотранспорта по Октябрьской будет ограничено. Участок станет односторонним — проезд сохранится только в направлении Большой Покровской. Машинам придется двигаться по суженной проезжей части.

Завершить работы подрядчик намерен в течение трёх месяцев.

Напомним, в апреле стартовала замена трамвайных путей на улице Добролюбова. Работы ведутся на отрезке от пересечения с Ильинской до улицы Сергиевской. Их планируют завершить до конца мая.

При этом перекладка трамвайных путей на улице Бекетова подошла к концу. Сейчас их тестируют с помощью специального вагона.

Сообщалось также, что после майских праздников начнется ремонт Канавинского моста, который закончится осенью.