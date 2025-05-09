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Спорт

Хоккеистки женского "Торпедо" покинули клуб без компенсаций

10 мая 2025 13:50  [498] Спорт
Хоккеистки женского Торпедо покинули клуб без компенсаций

Фото: ЖХК "Торпедо"

Игроки женской хоккейной команды "Торпедо", которая была расформирована в апреле, покинули клуб без компенсаций. Об этом изданию "Живем в Нижнем" сообщила нападающая Елена Зарипова, ранее выступавшая за нижегородский коллектив.

Напомним, о решении прекратить существование женской команды руководство клуба объявило 17 апреля. В официальном заявлении отмечалось, что приоритет будет отдан развитию мужского хоккейного состава.

Как пояснила Зарипова, спортсменки, имевшие долгосрочные контракты, стали свободными агентами.

"Теперь они свободны и могут выбирать себе любой клуб, не платя за это компенсацию. И им также никаких компенсаций не выплатили, просто отпустили", – отметила хоккеистка.

Кстати, вскоре после новости о расформировании ЖХК "Торпедо" появились слухи о возможном закрытии других нижегородских спортклубов. Но в "Центре управления и развития спорта Нижегородской области" это опровергли

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Теги:
Торпедо Хоккей
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