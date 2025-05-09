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Культура и отдых

"Дети в восторге": Сергей Безруков показал семье Нижний Новгород

10 мая 2025 15:19  [130] Культура и отдых
безруков

Фото: Александр Воложанин

Народный артист России Сергей Безруков привез жену и детей в Нижний Новгород на День Победы. Об этом он сам сообщил журналистам перед концертом у Чкаловской лестницы 9 мая, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Актер театра и кино напомнил представителям СМИ, что его родители родом из Лысковского района Нижегородской области. Потому Безруков считает себя нижегородцем. 

"Хоть я и считаю себя москвичом в первом поколении, но все мои настоящие корни, которыми я очень дорожу, волжские. А город Горький (ныне Нижний Новгород) я люблю с детства. Он для меня такой же родной, как Москва", - признался артист. 

По его словам, Нижегородчина - это место силы для него. Здесь он подпитывается энергией, когда становится совсем тяжко из-за напряженного графика. Сказал: "Родные места дают такие силы, что могу горы свернуть". 

Безруков также добавил, что День Победы - святой для его семьи праздник. Потому для него было особенно приятным приглашение выступить со своей группой у подножия Чкаловской лестницы в день празднования 80-летия Великой Победы. 

"В разные годы 9 мая я выступал и на Дворцовой площади в Петербурге, и в Челябинске, и Екатеринбурге. Но ценно, что в юбилей Победы я вернулся к своим истокам и выступаю здесь, в Нижнем Новгороде", - добавил худрук Московского губернского театра.  

Выступление Сергея Безрукова на сцене у катера "Герой" на Нижневолжской набережной состоялось вечером 9 мая. А утром он вместе с семьей побывал на параде. Еще актер сказал, что прогулялся по городу, правда, не уточнил, в какой день. Сводил жену и детей в парк 800-летия Нижнего Новгорода, на фабрику елочных игрушек "Ариель" и на Стрелку. 

"Стрелка - уникальное место, где я неоднократно гулял. Вот привез семью. Показал выставочный зал, концертный... Какая потрясающая там акустика!" - поделился артист и добавил, что дети остались в восторге от поездки. 

Да и сам Сергей не перестает восхищаться Горьким (он упорно называет город по-старому. - Прим. ред.). "С одной стороны, не узнаю его. А с другой, радуюсь, что открываю его для себя заново", - заключил Безруков. 

Посмотреть видео с концерта Сергея Безрукова в честь 80-летия Победы можно на нашем сайте

Напомним, что в июне у Безрукова запланирована поездка в Большое Болдино. 

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Теги:
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