Сергей Безруков дал концерт в Нижнем Новгороде к 80-летию Победы

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Народный артист России Сергей Безруков выступил вместе со своей музыкальной группой "Крестный папа" на сцене у катера "Герой" в Нижнем Новгороде 9 мая. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Известный актер театра и кино исполнил песни Владимира Высоцкого ("Парус", "Песня самолета-истребителя", "Он не вернулся из боя"), а также произведения других советских и российский авторов ("Песня о далекой Родине", "Березы", "От героев былых времен" и др.).
Кроме того, со сцены в исполнении Безрукова звучали пронзительные стили Роберта Рождественского и Константина Симонова.
Напомним, что праздничная программа к 80-летию Победы завершилась роскошным салютом.
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