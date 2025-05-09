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Культура и отдых

Сергей Безруков дал концерт в Нижнем Новгороде к 80-летию Победы

10 мая 2025 09:15  [165] Культура и отдых
Безруков

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Народный артист России Сергей Безруков выступил вместе со своей музыкальной группой "Крестный папа" на сцене у катера "Герой" в Нижнем Новгороде 9 мая. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Известный актер театра и кино исполнил песни Владимира Высоцкого ("Парус", "Песня самолета-истребителя", "Он не вернулся из боя"), а также произведения других советских и российский авторов ("Песня о далекой Родине", "Березы", "От героев былых времен" и др.). 

Кроме того, со сцены в исполнении Безрукова звучали пронзительные стили Роберта Рождественского и Константина Симонова.

Напомним, что праздничная программа к 80-летию Победы завершилась роскошным салютом.

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Теги:
День Победы знаменитости Концерты
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