Сергей Безруков дал концерт в Нижнем Новгороде к 80-летию Победы Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Народный артист России Сергей Безруков выступил вместе со своей музыкальной группой "Крестный папа" на сцене у катера "Герой" в Нижнем Новгороде 9 мая. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Известный актер театра и кино исполнил песни Владимира Высоцкого ("Парус", "Песня самолета-истребителя", "Он не вернулся из боя"), а также произведения других советских и российский авторов ("Песня о далекой Родине", "Березы", "От героев былых времен" и др.).

Кроме того, со сцены в исполнении Безрукова звучали пронзительные стили Роберта Рождественского и Константина Симонова.

Напомним, что праздничная программа к 80-летию Победы завершилась роскошным салютом.