Канатная дорога на Бор возобновила движение после непогоды

Канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, вновь открыта для пассажиров. Работа переправы была приостановлена утром из-за сильного дождя и порывистого ветра.
Как сообщил автоинформатор перевозчика, движение восстановлено. Канатка будет работать до 22:00.
Ранее отмечалось, что после обновления подвижного состава пассажиропоток увеличился на 83%.
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