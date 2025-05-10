Канатная дорога на Бор возобновила движение после непогоды Общество

Канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, вновь открыта для пассажиров. Работа переправы была приостановлена утром из-за сильного дождя и порывистого ветра.

Как сообщил автоинформатор перевозчика, движение восстановлено. Канатка будет работать до 22:00.

Ранее отмечалось, что после обновления подвижного состава пассажиропоток увеличился на 83%.