Синоптик: за сутки в Нижнем Новгороде выпадет до 27 мм осадков

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До 27 мм осадков (почти половина месячной нормы) может выпасть в Нижнем Новгороде 10 мая. Об этом сообщил специалист метеоцентра "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.
По словам синоптика, в эпицентре ненастья окажется именно Нижний Новгород. Сюда сместился активный южный циклон.
"Будет лить как из ведра, с максимальной интенсивностью в середине дня", — отметил Тишковец.
Ночью ожидается похолодание до +3…+5. Завтра дожди ослабеют, однако усилится ветер, порывы могут достигать 17 м/с.
По данным Тишковца, наиболее сложная метеообстановка 10 мая прогнозируется в Верхневолжье, особенно в Нижегородской и Костромской областях, а также в Чувашии.
Сильные ливни ожидаются также на юге страны — на Кубани, в низовьях Дона и в Ставрополье, где возможны грозы и град, особенно в предгорьях Кавказа.
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