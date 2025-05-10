Синоптик: за сутки в Нижнем Новгороде выпадет до 27 мм осадков Общество

Фото: Кира Мишина

До 27 мм осадков (почти половина месячной нормы) может выпасть в Нижнем Новгороде 10 мая. Об этом сообщил специалист метеоцентра "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, в эпицентре ненастья окажется именно Нижний Новгород. Сюда сместился активный южный циклон.

"Будет лить как из ведра, с максимальной интенсивностью в середине дня", — отметил Тишковец.

Ночью ожидается похолодание до +3…+5. Завтра дожди ослабеют, однако усилится ветер, порывы могут достигать 17 м/с.

По данным Тишковца, наиболее сложная метеообстановка 10 мая прогнозируется в Верхневолжье, особенно в Нижегородской и Костромской областях, а также в Чувашии.

Сильные ливни ожидаются также на юге страны — на Кубани, в низовьях Дона и в Ставрополье, где возможны грозы и град, особенно в предгорьях Кавказа.