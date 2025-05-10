Улицу Октябрьскую в Нижнем Новгороде перекроют с 12 мая на три месяца Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде с 12 мая будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы Октябрьской - от улицы Алексеевской до улицы Большой Покровской. Это связано с проведением работ по возведению монолитных участков трамвайных путей.

Во время ограничений проезд транспорта будет разрешён только в одном направлении — от улицы Алексеевской в сторону улицы Ильинской.

В обратном направлении можно будет воспользоваться альтернативными маршрутами: проехать по Зеленскому съезду, затем по площади Минина и Пожарского, а далее по улице Алексеевской.

Ограничения будут действовать до завершения всех необходимых работ. Предварительно сообщалось, что подрядчик намерен провести ремонт в течение трёх месяцев.

Водителям рекомендуется строго соблюдать указания дорожных знаков, чтобы избежать возможных задержек и неудобств на дорогах.

Напомним, в апреле стартовала замена трамвайных путей на улице Добролюбова. Работы ведутся на отрезке от пересечения с Ильинской до улицы Сергиевской. Их планируют завершить до конца мая.

При этом перекладка трамвайных путей на улице Бекетова подошла к концу. Сейчас их тестируют с помощью специального вагона.

Также сообщалось, что после майских праздников начнётся ремонт Канавинского моста.