Улицу Октябрьскую в Нижнем Новгороде перекроют с 12 мая на три месяца

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В Нижнем Новгороде с 12 мая будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы Октябрьской - от улицы Алексеевской до улицы Большой Покровской. Это связано с проведением работ по возведению монолитных участков трамвайных путей.
Во время ограничений проезд транспорта будет разрешён только в одном направлении — от улицы Алексеевской в сторону улицы Ильинской.
В обратном направлении можно будет воспользоваться альтернативными маршрутами: проехать по Зеленскому съезду, затем по площади Минина и Пожарского, а далее по улице Алексеевской.
Ограничения будут действовать до завершения всех необходимых работ. Предварительно сообщалось, что подрядчик намерен провести ремонт в течение трёх месяцев.
Водителям рекомендуется строго соблюдать указания дорожных знаков, чтобы избежать возможных задержек и неудобств на дорогах.
Напомним, в апреле стартовала замена трамвайных путей на улице Добролюбова. Работы ведутся на отрезке от пересечения с Ильинской до улицы Сергиевской. Их планируют завершить до конца мая.
При этом перекладка трамвайных путей на улице Бекетова подошла к концу. Сейчас их тестируют с помощью специального вагона.
Также сообщалось, что после майских праздников начнётся ремонт Канавинского моста.
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