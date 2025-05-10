Трассу Ковернино - Сокольское перекрыли из-за размыва дорожного полотна

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Движение по автодороге Ковернино — Сокольское временно приостановлено из-за повреждения дорожного полотна.
По информации, предоставленной администрацией Сокольского муниципального округа Нижегородской области, произошло размытие дорожного покрытия на участке трассы Дорофево — Гавриловка, расположенной в Ковернинском округе.
Причиной аварии стали ливневые дожди, из-за которых река Лоймина разрушила насыпь, на которой пролегала дорога.
В результате происшествия проезд между населёнными пунктами Ковернино и Сокольское оказался заблокирован. В качестве альтернативного пути водителям рекомендуется использовать дорогу, которая проходит через деревню Мошкино в Городецком округе.
Напомним, накануне Нижний Новгород накрыли ливневые дожди. В результате на Ошарке сильный дождь спровоцировал селевой поток, который заблокировал иномарку. Для освобождения машины из грязевого плена потребовалась помощь спецтехники.
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