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Общество

Трассу Ковернино - Сокольское перекрыли из-за размыва дорожного полотна

11 мая 2025 12:54  [121] Общество
Трассу Ковернино - Сокольское перекрыли из-за размыва дорожного полотна

Фото: Администрация м.о. Сокольский

Движение по автодороге Ковернино — Сокольское временно приостановлено из-за повреждения дорожного полотна.

По информации, предоставленной администрацией Сокольского муниципального округа Нижегородской области, произошло размытие дорожного покрытия на участке трассы Дорофево — Гавриловка, расположенной в Ковернинском округе.

Причиной аварии стали ливневые дожди, из-за которых река Лоймина разрушила насыпь, на которой пролегала дорога.

В результате происшествия проезд между населёнными пунктами Ковернино и Сокольское оказался заблокирован. В качестве альтернативного пути водителям рекомендуется использовать дорогу, которая проходит через деревню Мошкино в Городецком округе.

Напомним, накануне Нижний Новгород накрыли ливневые дожди. В результате на Ошарке сильный дождь спровоцировал селевой поток, который заблокировал иномарку. Для освобождения машины из грязевого плена потребовалась помощь спецтехники. 

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Теги:
Дороги Транспортные ограничения
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