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Общество

Ещё одни четырёхдневные выходные ждут нижегородцев в июне

11 мая 2025 21:14  [91] Общество
Ещё одни четырёхдневные выходные ждут нижегородцев в июне

Нижегородцы отметили длинные майские выходные, после которых возвращаются к рабочим будням. Но следующий четырёхдневный отдых ожидает их уже в июне.

Производственный календарь на первый месяц лета предусматривает 11 выходных дней. В первую очередь, это 1 июня, которое выпадает на воскресенье. Также выходными будут суббота и воскресенье, 7 и 8 июня.

День России, 12 июня, выпадает на четверг, который станет первым днём продолжительных выходных. Предпраздничный день, 11 июня, будет сокращённым.

Кроме того, в июне есть дополнительные нерабочие дни. Выходной, который должен был выпасть на субботу, 8 марта, перенесён на пятницу, 13 июня.

Также нерабочими будут дни с 21 по 22 и с 28 по 29 июня.

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Праздники
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