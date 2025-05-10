Ещё одни четырёхдневные выходные ждут нижегородцев в июне Общество

Нижегородцы отметили длинные майские выходные, после которых возвращаются к рабочим будням. Но следующий четырёхдневный отдых ожидает их уже в июне.

Производственный календарь на первый месяц лета предусматривает 11 выходных дней. В первую очередь, это 1 июня, которое выпадает на воскресенье. Также выходными будут суббота и воскресенье, 7 и 8 июня.

День России, 12 июня, выпадает на четверг, который станет первым днём продолжительных выходных. Предпраздничный день, 11 июня, будет сокращённым.

Кроме того, в июне есть дополнительные нерабочие дни. Выходной, который должен был выпасть на субботу, 8 марта, перенесён на пятницу, 13 июня.

Также нерабочими будут дни с 21 по 22 и с 28 по 29 июня.