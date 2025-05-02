69% нижегородцев поддержали длинные майские выходные Культура и отдых

Большинство жителей Нижегородской области положительно оценивают продолжительные выходные в мае. Согласно исследованию сервиса SuperJob, 69% опрошенных поддержали идею отдыха дважды по четыре дня — с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

Среди популярных аргументов — возможность восстановить силы и заняться делами на даче. Как отметили участники опроса: "Хорошо отдохнуть полезно для здоровья" и "Обработку приусадебных участков никто не отменял".

Противников майских каникул оказалось немного — лишь 5%. Эти респонденты считают, что длительные перерывы в работе мешают зарабатывать: "Работать нужно, а не отдыхать", "Сказывается на зарплате".

Еще 18% нижегородцев отнеслись к праздникам равнодушно. В основном это те, у кого сменный график или работа вахтовым методом: "У меня сменный график работы", "На вахте нет праздников".

Оставшиеся 8% затруднились с ответом. По их словам, у длительного отдыха есть как плюсы, так и минусы: "С одной стороны хорошо, с другой — не очень: расслабляешься и потом сложно настраиваться на рабочий режим".

Отмечается, что женщины в целом чаще мужчин радуются майским праздникам, а с возрастом уровень энтузиазма по поводу выходных снижается.

Ранее сообщалось, что длинные майские выходные предложили отменить как анахронизм.