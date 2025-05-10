Долгожданное потепление идет в Нижегородскую область

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Потепление и небольшие осадки ожидают нижегородцев в наступившую неделю. Об этом сообщает сервис "Яндекс Погода".
В понедельник, 12 мая, столбики термометров поднимутся максимум до +14 градусов. Будет облачно с прояснениями, а ночью может пойти дождь.
Так, во вторник, 13 мая, воздух прогреется до +16 градусов, но день омрачит дождь с грозой, которые накроют регион до конца дня.
В среду, 14 мая, будет чуть прохладнее, до +14 градусов. Небольшие осадки ожидаются только днем, на небе будет малооблачно.
В четверг, 15 мая, прогнозируется +10…+16. Будет облачно с прояснениями, возможен слабый дождь.
Пятница, 16 мая, обещает быть пасмурной. Воздух прогреется до +19 градусов.
В выходные, 17 и 18 мая, наконец-то наступит теплая погода после холодов в майские праздники. Ожидается +18…+20 градусов. В оба дня возможно небольшие осадки.
Ранее сообщалось, что интенсивные магнитные бури накроют регион в конце недели.
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