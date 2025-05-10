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Общество

Долгожданное потепление идет в Нижегородскую область

12 мая 2025 10:06  [197] Общество
Долгожданное потепление идет в Нижегородскую область

Фото: Кира Мишина

Потепление и небольшие осадки ожидают нижегородцев в наступившую неделю. Об этом сообщает сервис "Яндекс Погода".

В понедельник, 12 мая, столбики термометров поднимутся максимум до +14 градусов. Будет облачно с прояснениями, а ночью может пойти дождь.

Так, во вторник, 13 мая, воздух прогреется до +16 градусов, но день омрачит дождь с грозой, которые накроют регион до конца дня.

В среду, 14 мая, будет чуть прохладнее, до +14 градусов. Небольшие осадки ожидаются только днем, на небе будет малооблачно.

В четверг, 15 мая, прогнозируется +10…+16. Будет облачно с прояснениями, возможен слабый дождь.

Пятница, 16 мая, обещает быть пасмурной. Воздух прогреется до +19 градусов.

В выходные, 17 и 18 мая, наконец-то наступит теплая погода после холодов в майские праздники. Ожидается +18…+20 градусов. В оба дня возможно небольшие осадки.

Ранее сообщалось, что интенсивные магнитные бури накроют регион в конце недели.

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Теги:
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