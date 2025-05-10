Нижегородцам рассказали, когда они начнут зарабатывать по 100 тысяч рублей Экономика

Нижегородская область заняла 45-е место в общероссийском рейтинге регионов по скорости увеличения доходов населения. Данные исследования приводит "РИА Новости".

Эксперты оценивали, за какой срок зарплата у половины жителей каждого региона достигнет отметки в 100 тысяч рублей в месяц. В Нижегородской области, по их расчетам, на это потребуется 5,5 года. Чтобы 75% нижегородцев начали зарабатывать более 100 тысяч рублей, понадобится около 8,5 года.

Соседние субъекты Приволжского федерального округа показали разные результаты. Так, Татарстан занял 9-е место — там медианная зарплата достигнет 100 тысяч рублей уже через 3,5 года. В Чувашии этот срок составит 4,8 года (28-е место), а в Марий Эл — 5,1 года (36-я позиция).

Хуже Нижегородской области в ПФО выглядят Ульяновская область (49-е место), Кировская область (50-е) и Пензенская область, занявшая 53-е место.

Единственным регионом страны, где уже сейчас половина работников получает свыше 100 тысяч рублей в месяц, стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Также в числе лидеров рейтинга оказались Чукотский автономный округ и Магаданская область. В этих регионах медианная зарплата превысит 100 тысяч рублей менее чем через полтора года.

На последнем месте рейтинга оказалась Ингушетия. Там, по прогнозам, половина населения сможет зарабатывать более 100 тысяч рублей только через 15 лет.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область попала в топ-20 регионов по платежной дисциплине бизнеса.