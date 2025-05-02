Названы самые востребованные профессии в Нижегородской области в 2025 году Экономика

Фото: Александр Воложанин

Аналитики сервиса hh.ru проанализировали предпочтения соискателей Нижегородской области и выяснили, какие профессии оказались наиболее и наименее востребованными в 2025 году.

Лидером рейтинга популярных специальностей стала должность менеджера по продажам и работе с клиентами — на такие вакансии поступило около 295 тысяч откликов от жителей региона.

На втором месте — программисты, чьи предложения о работе заинтересовали 153 тысячи человек. Замыкает тройку оператор кол-центра — на эту позицию откликнулось порядка 130 тысяч соискателей.

Среди рабочих специальностей заметный интерес вызвали вакансии упаковщиков (более 85 тысяч откликов), водителей (свыше 83 тысяч) и кладовщиков (43 тысячи).

Одновременно был составлен и анти-рейтинг профессий, которые вызывают наименьший отклик у нижегородцев. Абсолютным аутсайдером стала специальность зоотехника — её выбрали всего около 140 человек.

Невысокой популярностью также пользуются профессии парикмахера (176 откликов), геолога (около 200), агронома (300) и косметолога (500).

Статистика отражает текущие тенденции на рынке труда региона и показывает, каким направлениям нижегородцы отдают предпочтение в 2025 году.

Ранее эксперты озвучили топ-3 самых востребованных специальностей у нижегородских выпускников.