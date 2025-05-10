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Происшествия

Бухгалтер в Нижнем Новгороде присвоила почти 1,5 млн рублей

12 мая 2025 19:13  [1] Происшествия
Бухгалтер в Нижнем Новгороде присвоила почти 1,5 млн рублей

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней женщины, работавшей главным бухгалтером в коммерческой организации. Она обвиняется в присвоении значительной суммы денежных средств, принадлежащих предприятию.

По данным следствия, в период с июля 2022 года по апрель 2023 года обвиняемая, обладая доступом к финансам компании и выполняя функции материально-ответственного лица, систематически изымала наличные из офисного сейфа.

Общая сумма, которую женщина, как предполагается, присвоила, составила более 1 400 000 рублей. Деньги она использовала по своему усмотрению. Следствие полагает, что преступление стало возможным из-за отсутствия должного контроля со стороны руководства организации.

Финансовые нарушения были выявлены в ходе внутренней проверки. После обнаружения недостачи руководство компании обратилось в полицию.

Во время следственных мероприятий в арендованной квартире обвиняемой было обнаружено и изъято около 520 000 рублей наличными. Фигурантка признала вину частично. В качестве меры пресечения ей избрана подписка о невыезде.

Расследование завершено. Уголовное дело направят в суд после утверждения обвинительного заключения. Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет и штраф до одного миллиона рублей, в соответствии с частью 4 статьи 160 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Заволжье за мошенничество будут судить директора компании по благоустройству.

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Теги:
Кража Мошенничество
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