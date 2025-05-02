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Происшествия

Подозреваемого в мошенничестве на 400 млн рублей депортировали из Турции в Россию

07 мая 2025 15:30  [108] Происшествия
Подозреваемого в мошенничестве на 400 млн рублей депортировали из Турции в Россию

Фигуранта дела о крупном мошенничестве в Нижегородской области депортировали из Турции в Россию. Об этом сообщила пресс-службе регионального управления МВД. 

Отмечается, что гражданин России находился в международном розыске по линии Интерпола. 

По версии следствия, в 2012 году подозреваемый предпринял попытку незаконно завладеть имуществом трех юридических лиц, зарегистрированных в регионе. Предполагаемый ущерб от его действий мог составить около 400 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по статьям 30 и 159 УК РФ — покушение на мошенничество. В 2017 году материалы направили в Нижегородский районный суд. Однако обвиняемый не являлся на заседания и вскоре скрылся за границей. Тогда по инициативе регионального управления МВД его объявили в международный розыск. Позднее через Интерпол удалось установить его местонахождение — Турецкая Республика.

"Он был депортирован в Россию и задержан полицейскими в столичном аэропорту Внуково имени А.Н. Туполева", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что нижегородский Интерпол поймал десять преступников в 2024 году.

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Теги:
МВД Уголовное дело
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