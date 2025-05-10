Мошенники обманули жителя Балахны под предлогом продажи двигателя через интернет Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Житель города Балахна стал жертвой мошенников при покупке двигателя для своего автомобиля через интернет.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, в балахнинский отдел МВД обратился 41-летний житель города с заявлением о мошенничестве. Мужчина нашёл объявление о продаже двигателя для автомобиля на одном из интернет-сайтов. Он связался с продавцом через мессенджер и договорился об оплате.

Мужчина перевёл на указанные продавцом реквизиты 44 000 рублей в качестве оплаты за запчасть и 9100 рублей за доставку. После этого он стал ждать, когда транспортная компания доставит ему двигатель для автомобиля.

Через несколько дней, не дождавшись заказа, мужчина решил связаться с продавцом, но не сумел до него дозвониться. После этого мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Сотрудники полиции ищут виновных.

В ведомстве призывают граждан быть внимательными при онлайн-покупках. Обязательно проверяйте отзывы о продавце на разных сайтах, не переходите по ссылкам для оплаты товара, избегайте 100% предоплаты или выбирайте наложенный платёж.