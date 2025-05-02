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Происшествия

Мошенники дважды обманули пожилую нижегородку и похитили более 2,4 млн рублей

07 мая 2025 11:24  [113] Происшествия
Мошенники дважды обманули пожилую нижегородку и похитили более 2,4 млн рублей

Пожилая жительница Приокского района Нижнего Новгорода стала жертвой мошенников, потеряв более 2,4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. 

75-летняя женщина рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником управляющей компании. Он сообщил, что в её доме якобы планируется замена дверей и домофона, и каждая квартира получит индивидуальный код для нового магнитного ключа.

Для получения ключа женщину попросили продиктовать код из СМС-сообщения, которое ей пришло на телефон. Поверив звонившему, пенсионерка выполнила его просьбу.

Позже с ней связался другой человек, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее личный кабинет на портале Госуслуг якобы был взломан, и теперь все её сбережения находятся под угрозой.

Под предлогом защиты средств женщине посоветовали перевести деньги на специальный "безопасный" счет, привязанный к мобильному приложению. Следуя указаниям мошенника, пенсионерка перевела более 2,4 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – "Мошенничество". В настоящее время полиция проводит розыск подозреваемых.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают гражданам о важности соблюдения финансовой безопасности:

  • Не совершайте никаких операций с деньгами по телефону, кем бы ни представлялся собеседник;
  • Никогда не сообщайте посторонним лицам данные банковских карт, коды из СМС, пароли, паспортные данные;
  • Если вам сообщили о проблемах с финансами, сразу положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на карте или официальном сайте.

Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно заблокируйте банковскую карту и обратитесь в полицию по телефонам 02 или 102 (с мобильного).

Ранее сообщалось, что мошенники получают доступ к аккаунтам нижегородцев в соцсетях под видом опроса о врачах.

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Теги:
МВД мошенники
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