Мошенники дважды обманули пожилую нижегородку и похитили более 2,4 млн рублей

Пожилая жительница Приокского района Нижнего Новгорода стала жертвой мошенников, потеряв более 2,4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
75-летняя женщина рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником управляющей компании. Он сообщил, что в её доме якобы планируется замена дверей и домофона, и каждая квартира получит индивидуальный код для нового магнитного ключа.
Для получения ключа женщину попросили продиктовать код из СМС-сообщения, которое ей пришло на телефон. Поверив звонившему, пенсионерка выполнила его просьбу.
Позже с ней связался другой человек, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее личный кабинет на портале Госуслуг якобы был взломан, и теперь все её сбережения находятся под угрозой.
Под предлогом защиты средств женщине посоветовали перевести деньги на специальный "безопасный" счет, привязанный к мобильному приложению. Следуя указаниям мошенника, пенсионерка перевела более 2,4 млн рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – "Мошенничество". В настоящее время полиция проводит розыск подозреваемых.
Сотрудники правоохранительных органов напоминают гражданам о важности соблюдения финансовой безопасности:
Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно заблокируйте банковскую карту и обратитесь в полицию по телефонам 02 или 102 (с мобильного).
Ранее сообщалось, что мошенники получают доступ к аккаунтам нижегородцев в соцсетях под видом опроса о врачах.
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