Жители деревни в Кстовском районе отметили день рождения дорожной ямы Общество

Фото: сообщество "Кстово" во "ВКонтакте"

В деревне Зелецино Кстовского района местные жители отмечают необычный праздник: яме на одной из дорог исполнился год, а местные власти никак не могут ее заделать. Об этом рассказали жители деревни в сообществе "Кстово" во "ВКонтакте".

Яма достигает размера примерно половины проезжей части. В середине ямы стоит водоналивной барьер, именно его кстовчане украсили воздушными шарами в честь праздника.

По внутреннему краю ямы выложены кирпичи, жители, вероятно, пытались выровнять дорогу своими силами.

Сообщается, что никаких действий после обращений предпринято не было. Сроки устранения проблемы неизвестны, а администрация уже год перенаправляет проблему с провалом из кабинета в кабинет.

"Яма все больше и больше. Скоро от дороги ничего не останется", - делится в комментариях один из участников сообщества.

Редакция НИА "Нижний Новгород" направила официальный запрос в администрацию Кстовского района, но ответа пока не получила.

Ранее сообщалось, что работы по расширению участка федеральной трассы Р-158 в Нижегородской области затягиваются, так как необходимо перенести трубопроводы сторонних организаций.