Дорожники обновят 174 км федеральных трасс в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области в течение 2025-2027 годов планируется капитально отремонтировать и модернизировать 13 участков федеральных автодорог общей протяжённостью 174 км. Работы будут выполнены по заказу ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород".

Из общего объёма 48 км трасс подвергнутся капитальному ремонту с расширением до четырёх полос, 83 км— пройдут плановое обновление, на оставшихся 43 км заменят верхний слой асфальта.

Крупнейшие работы развернутся на трассе Р-158 Нижний Новгород – Саратов. Здесь продолжается реконструкция участка от посёлка Нижегородец до Арзамаса. В 2025–2026 годах планируется завершить модернизацию отрезков с 40-го по 52-й км и с 77-го по 104-й км, а также начать аналогичные работы на участке с 52-го по 77-й км.

В рамках капремонта полностью обновляется дорожная конструкция, укладывается современное износостойкое покрытие, обустраивается система водоотведения с очистными сооружениями и заменяются водопропускные трубы. Обочины укрепляют, а на примыканиях к местным дорогам устраиваются переходно-скоростные полосы. Встречные потоки разделяются барьерным ограждением, что снижает риск лобовых столкновений.

Для повышения безопасности и улучшения транспортной доступности населённых пунктов оборудуют 12 одноуровневых развязок с отогнанными левыми поворотами. У деревень и дачных массивов появятся регулируемые пешеходные переходы, обновлённые автобусные остановки с новыми павильонами и пешеходными дорожками. На всех этих объектах установят освещение.

Три участка трассы получат новое покрытие в Дальнеконстантиновском, Шатковском и Починковском округах. В 2025–2026 годах заменят верхний слой асфальта с 38-го по 40-й км у посёлка Нижегородец, с 125-го по 138-й км от Бебяево до Архангельского и с 238-го по 243-й км от поворота на Вьюшкино до Симбухово.

На этих отрезках старое покрытие будет отфрезеровано, после чего уложат новый слой асфальтобетона. Такая технология позволяет устранить деформации, восстановить ровность дороги и улучшить сцепление. Обочины укрепят асфальтобетонной крошкой, нанесут свежую разметку.

Аналогичные работы в 2026–2027 годах проведут на двух участках трассы М-7 "Волга": с 415-го по 430-й км на обходе Нижнего Новгорода и с 498-го по 507-й км от въезда в Лысково до деревни Лужки.

На трассе Р-177 "Поветлужье", получившей федеральный статус в 2020 году, в 2026–2027 годах отремонтируют 83 км. Плановые работы пройдут от Тарасихи до Боковой в Семёновском округе (с 54-го по 119-й км), а также в Воскресенском округе (с 119-го по 124-й км и с 133-го по 148-й км).

Здесь заменят изношенный асфальт, устранят пучины, усилят дорожную одежду, укрепят обочины, обновят разметку и приведут в порядок все сопутствующие элементы: водоотвод, пешеходные дорожки, остановки, дорожные знаки и сигнальные столбики.

Кроме того, в 2025–2026 годах капитально отремонтируют два моста на трассе Р-177: на 116-м км через реку Люнда в деревне Боковая и на 124-м км через реку Зимара. Существующие сооружения демонтируют, на их месте построят новые мосты с улучшенными характеристиками по грузоподъёмности и пропускной способности.