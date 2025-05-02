Работы по строительству центра культурного развития в Кстове выполнены на 70 %

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Работы по возведению центра культурного развития в Кстове выполнены на 70%. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.
По ее словам, если в конце ноября строители только начинали подготавливать кровлю, то сегодня уже штукатурят фасад. Внутри здания специалисты монтируют электропроводку и вентиляционные системы, укладывают напольные покрытия, устанавливают двери и занимаются отделкой помещений.
Параллельно началась подготовка к благоустройству прилегающей территории.
Наталья Суханова отметила, что по завершении строительства в распоряжении жителей Кстова появится современное культурное пространство. В здании разместятся зрительный зал на 250 человек, репетиционные помещения и гримерные комнаты.
Ранее сообщалось, что Центр культурного развития строится в рамках муниципальной программы развития социальной и инженерной инфраструктуры. Он будет двухэтажным, с общей площадью более 2 тысячи кв. метров.
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