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Политика

Единый бюджет Нижнего Новгорода и Кстова сформируют до конца года

25 апреля 2025 15:52  [89] Политика
Единый бюджет Нижнего Новгорода и Кстова сформируют до конца года

Работа над формированием единого бюджета Нижнего Новгорода и Кстова завершится до конца года. Об этом 24 апреля заявил Юрий Шалабаев на встрече с главными редакторами нижегородских СМИ.

По словам мэра, в настоящее время идет совместная работа органов власти Нижнего Новгорода и Кстовского округа над этим и рядом других вопросов.

"Нужно понимать что Кстовский округ становится районом не как Автозаводский, Приокский и так далее, а входит в состав нового большого городского округа. Все населенные пункты и деревни Кстовского округа сохраняют свой статус. Сейчас переходный период до конца года, идет формирование новых органов власти, утверждение устава, структуры администрации, будет новый состав думы", - рассказал Шалабаев.

По его словам, в рамках работы над единым бюджетом будут сделаны подходы к выстраиванию единой системы социального обеспечения, образования, культуры, спорта.

"По каждому направлению составлена дорожная карта, которая реализуется",  -заключил градоначальник.

Напомним, после присоединения Кстова к Нижнему Новгороду обновились "Яндекс Карты".

 

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Теги:
Бюджет Кстово Юрий Шалабаев
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