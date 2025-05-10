Житель Дзержинска поджег свою возлюбленную

Старший лейтенант полиции Ольга Ефимова спасла жизнь женщине, которую поджег сожитель, а также эвакуировала жильцов многоквартирного дома в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Как рассказала сама сотрудница полиции, вечером 14 апреля к ней в квартиру постучала соседка, которая услышала сильный хлопок, как будто что-то взорвалось. Сосед, из чьей квартиры, раздался звук, сказал, что у него все хорошо. Но Ольга Ефимова почувствовала запах дыма и решила зайти в квартиру, чтоб оценить обстановку.
В квартире было очень сильное задымление, а в ванной находилась соседка, которая просила о помощи. Сотрудница полиции незамедлительно связалась с дежурной частью и скорой помощью, а также предупредила соседей об необходимой эвакуации из подъезда.
После этого она вернулась к пострадавшей, находившейся в состоянии шока, и оказала ей доврачебную помощь, поддерживая женщину до прибытия медиков.
Скорая помощь доставила 36-летнюю пострадавшую в больницу. Врачи диагностировали ожоги 60% поверхности тела, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.
Как стало известно, ожоги появились в результате ссоры во время совместного распития алкоголя. Мужчина облил пострадавшую горючей жидкостью и поджег — в результате произошел хлопок, у женщины вспыхнула одежда и кожа.
Видео с оперативная съемкой предоставлено пресс-службой МВД
Прибывшие полицейские задержали 41-летнего мужчину, который свою вину не отрицал. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство с особой жестокостью.
Старший лейтенант полиции поддерживает контакт с матерью потерпевшей. Жильцы дома и семья женщины благодарны Ефимовой за ее действия. Руководство отдела МВД также выразило признательность своей сотруднице.
Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в убийстве Миссис ПФО Натальи Маурер в Москве.
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