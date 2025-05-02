Пьяный водитель устроил ДТП в Дзержинске

Нетрезвый водитель устроил ДТП в Дзержинске. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Нижегородской области.
Авария произошла 3 мая в Дзержинке около 12.30 на улице Красноармейской. 19-летний водитель ВАЗ-2108 не выбрал безопасную дистанцию и въехал в машину. В полиции добавили, что по предварительной информации у него не было прав на управление автомобилем.
В результате ДТП водители обоих транспортных средства получили травмы и были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что пассажир ВАЗ-2107 погиб при опрокидывании в кювет в Нижегородской области
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+