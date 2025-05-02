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Происшествия

Пьяный водитель устроил ДТП в Дзержинске

03 мая 2025 15:11  [106] Происшествия
Пьяный водитель устроил ДТП в Дзержинске

Нетрезвый водитель устроил ДТП в Дзержинске. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла 3 мая в Дзержинке около 12.30 на улице Красноармейской. 19-летний водитель ВАЗ-2108 не выбрал безопасную дистанцию и въехал в машину. В полиции добавили, что по предварительной информации у него не было прав на управление автомобилем.

В результате ДТП водители обоих транспортных средства получили травмы и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что пассажир ВАЗ-2107 погиб при опрокидывании в кювет в Нижегородской области

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Теги:
Дзержинск ДТП
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