Пьяный водитель устроил ДТП в Дзержинске Происшествия

Нетрезвый водитель устроил ДТП в Дзержинске. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла 3 мая в Дзержинке около 12.30 на улице Красноармейской. 19-летний водитель ВАЗ-2108 не выбрал безопасную дистанцию и въехал в машину. В полиции добавили, что по предварительной информации у него не было прав на управление автомобилем.

В результате ДТП водители обоих транспортных средства получили травмы и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что пассажир ВАЗ-2107 погиб при опрокидывании в кювет в Нижегородской области