В ГУАД рассказали, на каком этапе находится строительство Борского моста Общество

Фото: Александр Воложанин

Ремонт старого Борского моста в Нижегородской области продолжается. Редакция НИА "Нижний Новгород" узнала в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, какие работы ведутся в настоящее время.

В настоящий момент активная фаза ремонта сосредоточена в двух ключевых зонах — подмостовом пространстве и в районе железнодорожных путей. Рабочие демонтируют старый бетон, а также проводят восстановление строек и ригелей опор в специально выделенные ночные временные промежутки.

Днем на объекте выполняются другие виды работ: продолжается ремонт плиты проезжей части, обустройство деформационных швов и подготовка поверхности к укладке выравнивающего слоя. Также специалисты устанавливают цоколи для будущего перильного ограждения.

Основной численный состав рабочих задействован на ночных сменах и в труднодоступных участках под мостом, поскольку именно там сосредоточены наиболее трудоемкие этапы реконструкции.

Напомним, работы на переправе начались в 2024 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и продолжаются в составе нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Стоимость контракта составляет 2,4 млрд рублей. В январе готовность моста составляла 50%.

Ранее сообщалось, что масштабный ремонт Канавинского моста в Нижнем Новгороде планируют завершить осенью текущего года.